العرض الخاص لفيلم "Seven Veils" بمهرجان برلين السينمائي.. صور

حرص صناع وأبطال فيلم الدراما والتشويق “Seven Veils” للمخرج الكندي ذو الأصول المصرية أتوم إيجويان، على حضور العرض الخاص بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74.

يضم الفيلم كوكبة من النجوم من بينهم أماندا سيفريد، وريبيكا ليديارد، ودوجلاس سميث، ومارك أوبراين، وفينيسا أنطوان. تدور أحداث الفيلم حول جانين (سيفريد) وهي مخرجة مسرحية جادة تتولى مهمة إعادة صياغة أشهر أعمال معلمها السابق، أوبرا سالومي. مسكونة بذكريات مظلمة ومزعجة من ماضيها، تسمح جانين لصدمتها المكبوتة بتلوين الحاضر عندما تعود إلى عالم الأوبرا بعد سنوات عديدة.

أخرج أتوم إيجويان أوبرا سالومي في عام 1996، وهي أول أوبرا في سلسلة من العروض الأوبرالية التي ستأتي خلال حياته المهنية. اشتهر إيجويان كمخرج سينمائي بارز منذ الثمانينيات، وقد أثبت أنه سيد كلا الوسطين. يقول إيجويان: "لقد تساءلت دائمًا عما إذا كانت هناك طريقة للجمع بين العالمين".

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