"جنوب الدلتا" تعلن الانتهاء من دورة تدريب المهارات بالتعاون مع إعداد القادة

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن انتهاء قطاع التدريب بالشركة من تنفيذ دورة " تنمية المهارات القيادية والإدارية" لمديرى العموم بالشركة بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وجاء ذلك تحت رعاية المهندس حسن محمد البيلى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وفى إطار حرصه للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلي انه تم الاحتفال بخريجي البرنامج التديبي وهم على النحو التالى:

1. القطب السيد سعد الدين - مدير عام الادارة العامة للجودة.

2. ياسر عبد المقصود منصور محمد - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية هندسات اشمون.

3. محمد حلمى عبد الحميد أبو طالب - مدير عام الادارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات

4. طارق السيد محمد الكاشورى - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات طنطا

5. شريف صبحي محمد زيدان- مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات المحلة

6. مؤمن احمد سلامة احمد- مدير عام الادارة العامة لهندسات شبين القناطر

7. حسام الدين محمدعبد العزيز- مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات شبين القناطر

8. احمد مصطفى احمد الفوال- مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير

9. سامح محمد السيد احمد سند - مدير عام الادارة العامة للتفتيش الفنى

10. احمد عبد المنعم علي موسى-مدير عام الادارة العامة لمكتب رئيس مجلس الادارة

11. محمد فتح الله السجيني- مدير عام الادارة العامة للاتصالات

12. عبير الشحات عباس طاحون- مدير عام الادارة العامة لهندسات زفتى

13. هبة احمد عاصم عابد الطنطاوي -مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

14. محمد عبد الخالق حسن ابراهيم - مدير عام الادارة العامة لهندسات طنطا

15. احمد عبد الغنى ابراهيم ابو زيدة - مدير عام الادارة العامة لانظمة العدادات الحديثة

16. محمد بيومى الكافورى - مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة

17. محمد حمدي رزق العدولى- مدير عام الادارة العامة للمشتريات

18. مصطفى عبد الوهاب شعيره - مدير عام الإدارة العامة للشئون التجارية لهندسات زفتى

19. رضا سعيد محمود نصر- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الشبكات

20. مصطفى محمد عز العرب - مدير عام الإدارة العامة التكاليف

21. فرج عبد الخالق حسنى - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات قليوب.

‏وتقدم قطاع التدريب بالشركة بخالص الشكر والتقدير للمهندس حسن محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على دعمة الدائم لقطاع التدريب من أجل نجاح العملية التدريبية.