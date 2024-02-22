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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع الذهب المُقلد بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب المُقلد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب "مقلد" وإيهام المواطنين بأنه حقيقى. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 13 كيلو جرام ذهب "مقلد")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. 

النصب والاحتيال الذهب الم قلد وزارة الداخلية