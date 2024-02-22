بالفيديو.. مصرع 30 شخصًا وفقدان 100 آخرين إثر انهيار منجم ذهب في فنزويلا

أشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية، إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن عن مصرع 15 شخصا وإصابة 11 شخصا في انهيار منجم ذهب، وأعرب ائتلاف المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الوحدوي، عن "ألمه العميق" و"آماله في الشفاء العاجل للجرحى".

وأدى انهيار منجم ذهب غير قانونى في ولاية بوليفار الفنزويلية إلى مصرع 30 شخصا و100 مفقود، حسبما أكد عمدة البلدة يورخى أرسينيخا، في الوقت الذى نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذه المعلومات، قائلا: “إن عدد الضحايا 15 شخصًا”.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينقذون جرحى وقتلى على ألواح خشبية، بنفس الطريقة التي يستخدمون بها أي جهاز لحفر الأرض والصخور التي سقطت على عمال المنجم.