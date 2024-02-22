97 شهيدا و132 مصابا.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، في اليوم الـ139 للحرب، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع.

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على رفح وخان يونس جنوبي غزة، فيما تكبّد الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس.