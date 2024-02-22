بن غفير: أكدت مرارا على ضرورة تسليح السكان وسنواصل خطط توزيع السلاح

قال وزير الأمن القومي بن غفير، اليوم الخميس، أكدت مرارا ضرورة تسليح السكان وسنواصل خطط توزيع السلاح.

وفي وقت سابق، منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومسؤولين في مكتبه، 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل دون رقابة، لمدنيين وللعاملين في الحقل الإعلامي، منذ اندلاع الحرب في غزة، بحسب ما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن مستشار بن غفير وافق على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة عدة جهات.

وكان بن غفير قد أعلن توسيع سياسة حمل السلاح في إسرائيل، لا سيما بين المدنيين من أجل الدفاع عن نفسهم بعد عملية "طوفان الأقصى"، وصرح وزير الأمن القومي المنتمي لليمين المتطرف، الجمعة الماضية، بأنه يعتزم "توسيع سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم".