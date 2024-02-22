استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 22 فبراير 2024

استقرت أسعار الذهب بمحلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تداولات اليوم الخميس 22 فبراير 2024، عند نفس تراجعها مساء أمس الأربعاء، والتي تراجعت 4 مرات على مدار اليوم بقيمة 40 جنيها مقارنة بأسعار الافتتاح.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار "21" الأوسع انتشارا وإقبالا في السوق المصرية نحو 3500 جنيه للبيع، و3475 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق نحو 4000 جنيه للبيع، و3971.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم الخميس نحو 3666.75 جنيه للبيع، و3640.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية اليوم الخميس نحو 2333.25 جنيه للبيع، و2316.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 12 بداية التعاملات نحو 2000 جنيه للبيع، و1985.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 9 “ الأقل فئة بين أعيرة الذهب المتداولة” اليوم نحو 1500 جنيه للبيع، و1489.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس “و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” نحو 28000 للبيع، و27800 للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، و تستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا ، شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي وذلك في ظل ضعف تداولات الدولار الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي من شأنه أن يوضح المزيد من العلامات على مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

سجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل 2028 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2024 دولارا للأونصة.