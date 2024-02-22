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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة

استهداف جرافة إسرائيلية
استهداف جرافة إسرائيلية بمخيم بلاطة
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اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع  ، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أضافت، أن المقاومة استهدفت جرافة إسرائيلية وأشعلت النيران بها، اثناء اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم.

ومنذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم من الجهة الغربية، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما نشرت القناصة فوق أسطح المباني العالية في المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، خلال اقتحام الاحتلال المخيم، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين. 

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