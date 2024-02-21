أهالي الأسرى الإسرائيليين لـ فرنسا: نريد إثباتا على وصول الأدوية لذوينا بغزة

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنهم وصلهم تأكيدًا من وزارة الخارجية الفرنسية بأن ذويهم تلقوا الدواء الذي أرسل إليهم.

ووجه أهالي الأسرى الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مشاركته في العملية مع قطر، وقالوا : "لقد تابعنا هذه العملية بقلق، ونحن ممتنون للإنسانية والتعاطف الذي أظهره ماكرون، فرنسا صديق حقيقي لإسرائيل، ولن ننسى دعمها".

لكنهم أوضحوا في رسالة باللغة العبرية أنهم ما زالوا ينتظرون دليلا واضحا على أن الأدوية وصلت إلى الأسرى.

وقالوا: حتى وجود مثل هذا الدليل - لا يمكن التأكد من وصول الأدوية إلى وجهتها".