يديعوت أحرونوت: قيادة حماس في غزة تطالب بـ"صفقة إنسانية جزئية"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن القيادة الأجنبية لحركة حماس في قطر، تلقت مؤخرا رسالة من قيادة حماس في قطاع غزة، مفادها أن الحركة يجب أن تناقش بشكل أساسي صفقة إنسانية جزئية، وليس صفقة شاملة.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فقد ذكرت القيادة في غزة أنه من الممكن خفض المطالب المتعلقة بعدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك فيما يتعلق بالضمانات الدولية التي تطالب بها حماس فيما يتعلق باستعادة القطاع والانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال القتالية على الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، وجود مؤشرات أولية على التقدم نحو صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال جانتس في مؤتمر صحفي: "لن نتوقف عن البحث عن الطريق، ولن نفوت أي فرصة لإعادة الأسرى إلى الوطن، ليس هناك حجر لن نلتفت إليه لتحقيق هذه المهمة التي تخص المجتمع الإسرائيلي بأكمله".