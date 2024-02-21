النصر يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بمشاركة رونالدو

تقدم فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره الفيحاء بهدف للا شئ، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الفيحاء، حيث يقود الهجوم بمعاونة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى.

افتتح البرتغالي أوتافيو، التهديف في اللقاء في الدقيقة 17 من صناعة عبدالله الخيبري، ليضع العالمي في المقدمة.

وشكل رونالدو خطورة هجومية على مرمى الفيحاء، وكان له فرصة تهديفية في الدقيقة 37، بكرة رأسية اصطدمت بالقائم.

وقاد كريستيانو رونالدو النصر للفوز على الفيحاء بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأ النصر، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: علي لاجامي - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - عزيز بيهيتش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أوتافيو

وفي الهجوم: أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.