الصحة العالمية: وضع غزة كارثة إنسانية تتفاقم وحصار خانق يهدد حياة الآلاف

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الصحي والإنساني هناك بات "لا إنسانيًا" و"مستمر في التدهور".

وأشار الدكتور تيدروس، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف مساء اليوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية والشركاء نفذوا العديد من مهام الطوارئ إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث يوجد 130 مريضا وجريحا إضافة إلى 15 من الأطباء والممرضين.

وأوضح أن وحدة العناية المركزة بالمستشفى توقفت عن العمل، ما اضطر المنظمة إلى المساعدة في نقل مرضى معظمهم لا يستطيعون حتى المشي.

حرب مدمرة وحصار خانق

وصف الدكتور تيدروس غزة بـ"منطقة موت" بعد أن تم تدمير معظم مناطق القطاع، وقُتل أكثر من 29 ألف شخص، وفُقد عدد أكبر يفترض أنهم توفوا، بينما جرح عشرات الآلاف الآخرين.

وحذّر من تفاقم سوء التغذية الحاد في القطاع بشكل "دراماتيكي" حيث ارتفع من أقل من 1% قبل الحرب إلى أكثر من 15% الآن في بعض المناطق، ما يهدد حياة المزيد من الأشخاص.

وأكد أن هذا الرقم سيستمر في الارتفاع طالما استمرت الحرب وطالما استمر إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

تساءل الدكتور تيدروس مستنكرًا: "في أي عالم نعيش عندما لا يستطيع الناس الحصول على الطعام أو المياه أو عندما لا يمكن لمن لا يستطيعون حتى المشي الحصول على الرعاية؟.. وفي أي عالم نعيش عندما يكون العاملون الصحيون عرضة لخطر القصف بينما هم يقومون بإنقاذ الأرواح؟.. وفي أي عالم نعيش عندما تضطر مستشفى للتوقف عن العمل والإغلاق بسبب عدم وجود الوقود أو الأدوية اللازمة للمساعدة في إنقاذ المرضى وعندما تتعرض للهجمات من القوات العسكرية؟".

دعوة عاجلة لوقف إطلاق النار

شدّد الدكتور تيدروس على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة الآن، ووقف سقوط القنابل، مع التأكيد على الضرورة القصوى لإيجاد ممرات إنسانية تسمح بإيصال المساعدات دون إعاقة.