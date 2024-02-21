استشاري يكشف سبب لغط عضلة القلب لدى الشباب

قال الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية، إن لغط ضربات القلب من الشكاوى المرتفعة جدًا، خاصة بين الشباب، مشيرًا إلى أن معظم أسباب لغط ضربات القلب لا يتعلق بالقلب نفسه، ولكنه على المدى البعيد قد يضعف عضلة القلب.

وتابع "المحمدي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأخبار”، أن أكثر الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى زيادة ضربات القلب هو الأنيميا نتيجة الوجبات الغذائية السيئة، وهي منتشرة بين الشباب والأطفال، كما أن الغدة الدرقية تؤدي إلى زيادة ضربات القلب، كما أن تناول الكفايين سواء القهوة او الشاي او مشروبات الطاقة يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

ولفت إلى أن التوتر والقلق مع رتم الحياة السريع، والمشاكل والضغط النفسية يؤدي إلى الأرق والتوتر والقلق، قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.