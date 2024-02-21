«الأوقاف» تسلم 4 أطنان لحوم لأهالي غزة

سلمت وزارة الأوقاف، اليوم الاربعاء، 4 أطنان لحوم للهلال الأحمر المصري، لتسليمها لأهالي قطاع غزة.

وقررت وزارة الأوقاف، تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، و20 طن لحوم يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.

وقالت ووزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم تقديمه لأهالي غزة وصل إلى 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا، وأن إجمالي ما تم تقدميه من مساعدات عينية وصل أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.