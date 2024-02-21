"دهب" بطل دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بجنوب سيناء

توج فريق مدينة دهب بالمركز الأول في اللقاء القمي و الختامي لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية و الساحات الرياضية بجنوب سيناء و الذي تنفذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء .

كانت فعاليات الدورى قد انطلقت فى أول يونيو الماضي للتنافس فى رياضات "كرة القدم ، وتنس الطاولة"، وذلك لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

حضر اللقاء الختامي مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء و محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و الدكتورة غاده جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية نائبا عن الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية و احمد مسعد وكيل المديرية و ابراهيم زكريا و احمد عبد العال من الاداره العامه للتنميه الرياضية .

تهدف وزارة الشباب و الرياضة الى التوسع فى إقامة البرامج والمشروعات الرياضية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع، وهو الأمر الذى بات واقعاً من حيث زيادة عدد الممارسين لمختلف الألعاب الرياضية، علاوة على الأعداد الكبيرة من النشء والشباب والمواطنين الذين يشاركون فى مختلف الماراثونات والأنشطة الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

علي هامش اللقاء تفقد الحضور تدريبات للمشروع القومي للرواد ، و تدريبات للمشروع القومي لرياضة المرأة ، و تدريبات المركز القومي لزوي الاعاقة ، و تدريبات مركز تدريب ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم بمركز التنميه الشبابيه بالطور ، و تدريبات المشروع القومي " ها انا احقق ذاتي " لتنميه مهارات الايتام رياضيا و كشفيا .

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