إخلاء سبيل كراون مشاكل بكفالة 5 آلاف جنيه

قرر قاضي الجنايات بمحكمة التجمع إخلاء التيك توكر كراون مشاكل في قضية نشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع بعد تقديم محامي المتهم استئناف علي أمر حبسه باخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بحبس المذيعة انجي حماده، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.

حيث اتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والإعلامية انجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

وأقرت إنجي حمادة خلال التحقيقات، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة.