برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية بمثابة انتصار للقانون الدولي وتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بمثابة انتصار للقانون الدولي وتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الوقائع والأدلة الدامغة التي قدمتها مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه أمام العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المطالب العادلة التي تقدمت بها مصر لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، تأكيد على دعم مصر الواضح والثابت للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، قدرة مصر على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والتزامه بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية سيكون لها تأثير كبير على الرأي العام الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مرافعة مصر حملت إسرائيل مسؤولية عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.