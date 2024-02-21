رئيس جامعة الزقازيق يشارك في مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية

شارك الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء ٢٠٢٤/٢/٢١م بمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية تحت عنوان "دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة فى الجمهورية الجديدة"، والذى يعقد بالقاهرة الجديدة، والذى يأتى تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يستهدف توفير رؤى واستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى للجمهورية الجديدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

جاءت فعاليات المؤتمر بحضور كل من د.مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود.إيمان ثروت رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية- المجلس الأعلى للجامعات، ود.محمد هاشم أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية - بالمجلس الأعلى للجامعات، وم.حسام الكاشف مدير شركة سامسونج للإلكترونيات بمصر، ولفيف من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الوزارات والمستشارين.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة د.محمد هاشم والتى استهلها بالترحيب بالسادة الحضور ثم التأكيد على الأهمية البالغة التى توليها الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقطاع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي بجميع المجالات كالإعلام، الصحة، التعليم، المدن الذكية وغيرها والتى تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.

وخلال كلمتها أكدت د. إيمان ثروت على اهتمام القيادة السياسية بتوظيف تقنيات التحول الرقمى بكافة المجالات الحيوية، وإلقاء الضوء على أهمية القضايا التى يطرحها المؤتمر حول التحول الرقمى فى الجامعات المصرية وأمن المعلومات وأساليب تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي ومايواجهها من تحديات وغيرها من الجلسات المتميزة بالمؤتمر.

من جانبه استعرض د.مصطفى رفعت التطور الهائل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتى يمكن توظيفها لتحقيق طموحات الدولة بجميع المجالات كقطاع البيئة والبنية التحتية بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية جلسات المؤتمر للوصول إلى توصيات تعزز الموارد المحلية.

وخلال فعاليات المؤتمر استعرض م.كريم عرفة المهندس بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر، سياسة شركة سامسونج فى حلول الأعمال لتعزيز أجندة الدولة المصرية عبر فكرة تمكين المجتمعات من خلال سامسونج الرقمية وبشكل خاص للعملية التعليمية عبر شراكتها مع العديد من الشركات العالمية كشركة Harman للصوتيات والمرئيات ، بالإضافة إلى توظيفها العديد من التقنيات مثلEco systems واللافتات الإعلانية التفاعلية واستخدام الشاشات الذكية بالجامعات والقاعات الدراسية والتى من شأنها تسهيل عملية التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب فضلا عن التقنيات المتقدمة التى تعتمدها الشركة لعملائها لتقديم تطبيقات ذكية آمنة موثوقة وجذابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز الحياة اليومية للمستهلكين.

هذا وقد تخلل المؤتمر تقديم الدروع التذكارية للأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والرعاة المشاركين بالمؤتمر بشركة سامسونج (الراعى الاستراتيجى، الراعى البلاتينى، الراعى البرونزي) وشركة آى تى سيس ، وكذلك عدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تكريم الشخصيات البارزة من الوزارء السابقين : د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ود.معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق، وتكريم اسم الراحل د.محمد جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية السابق.

يذكر أن المؤتمر اشتمل على عددٍ من الجلسات التى توضح الأدوار المختلفة للتحول الرقمى فى تطوير قطاعات الدولة المختلفة ودعم اتخاذ القرار الحكومي، والذكاء الاصطناعي ودوره فى تطوير مجالات التعليم، النقل والمدن الذكية، القطاع الصحى ومشروع حياة كريمة، ودور تكنولوجيا المعلومات فى دعم الاقتصاد المصرى وتوطين التكنولوجيا، وأيضاً دور القطاع الخاص فى التحول الرقمي.