بالصور.. محمد رياض ينتهي من تصوير مشاهده الخارجية بـ"تل الراهب" 

انتهى الفنان محمد رياض من تصوير مشاهده الخارجي من مسلسل "تل الراهب" بالعين السخنة، التي جمعته بالفنانين هبة عبد العزيز وعماد رشاد.

وعادت أسرة العمل مباشرة إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية، للحاق بالعرض ضمن دراما رمضان المقبل 2024.

مسلسل تل الراهب بطولة محمد رياض، آيتن عامر، عماد رشاد، طارق عبد العزيز، هبة عبد العزيز، دارين حداد، محسن منصور، مي القاضي، أحمد فؤاد سليم، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، شيرين، عبد الرحيم حسن، ناصر سيف، أحمد عبدالله محمود، وهو من تأليف طارق بركات ومن إخراج عادل الأعصر، إنتاج سمير عبد الباسط.

يذكر أن أخر أعمال محمد رياض مسلسل المداح الجزء الثالث بطولة الفنان حمادة هلال، وقدم رياض خلال أحداث العمل شخصية هايم المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح، وضم العمل كوكبة من نجوم الفن، منهم: لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوفي، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، خالد زكي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.