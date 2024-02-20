بالصور.. فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأسر الطلابية بعين شمس

واصل مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس نشاطاته لليوم الثالث على التوالي للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وبحسب بيان، أقيمت عددا كبير من الفعاليات باليوم الثالث من أبرزها مسابقة القرآن الكريم، وكذلك مسابقة كرة اليد، وأيضا مسابقة كرة السلة.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية بإشراف إداري من السيد إبراهيم سعيد حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب ، وإشراف تنفيذي من السيد طارق أحمد ، المدير العام المكلف للإدارة العامة لرعاية الشباب ، والسيدة مهيتاب مجدي ، المديرة المكلفة لإدارة الاتحادات والأسر الطلابية ، والطالبة مريم خالد ، رئيسة اتحاد طلاب الجامعة ، والطالب أحمد رمضان ، أمين لجنة الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس ، وبمشاركة لجنة النشاط الرياضي في المسابقات الرياضية ولجنة النشاط الثقافي في مسابقة الشعر ودوري المعلومات ولجنة النشاط الاجتماعي في مسابقة الشطرنج.

