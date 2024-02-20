نظام جديد للتقديم واجتياز امتحانات لجنة القيد بنقابة الصحفيين

قال هشام يونس وكيل اول مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، إن اللجنة قامت بالتنسيق مع لجنة التدريب برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، بتطبيق معايير تقديم عالية الجودة للجنة تحت التمرين للزملاء الجدد لجان القيد المقبلة، موضحاً ان النقابة سوف تقوم بإتاحة التقديم الالكتروني لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق سكان، بجانب تقدم الأصل ورقيا ، للموظف المسؤول بمقر النقابة.

وأوضح جمال غيطاس، رئيس معهد التدريب بنقابة الصحفيين، خلال تصريحات صحفية له اليوم لمحررين النقابة، أن تغير طريقة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لنقابة الصحفيين بسكشن تحت التمرين داخل النقابة، وعمل حساب عن طريق الإيميل الجميل الخاص بالمتقدم وسوف يتم وضع جدول بجميع الدورات التدريبية وأساتذة او المحاضرين لهذه الدورات.

وأضاف غيطاس، انه تم وضع نظام آخر إلكتروني خاص بالامتحانات لهذه الدورات التدريبية قبل انعقاد اللجنة، يتم التقييم على الإجابات للامتحانات جزء سيتم التقييم الالكتروني للإجابات، اما نوعية الاسئلة التحريرية سيتم تقييمها بشرياً عن طريق المحاضرين، مشيراً إلى أن النقابة وفرت عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر التي ستجرى عليها الامتحانات بمعهد النقابة بالطابق السابع بمقر نقابة الصحفيين.