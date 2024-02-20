بالصور.. رئيس الأوكسا يشارك ملوك ورؤساء أفريقيا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي

شارك اللواء احمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية (الاوكسا) إجتماع ملوك ورؤساء إفريقيا في اديس ابابا بالقاعة التاريخية نيلسون مانديلا بدعوة من موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

وشهدت الاجتماعات مناقشات مثمرة بحضور خمسة وثلاثون من ملوك ورؤساء افريقيا على مدى يومين 17 و 18 فبراير الجاري.

وحرص العديد من الدول العربية والإفريقية على متابعة مادار في إجتماعات الاوكسا الاجتماع .

وعقد اللواء أحمد ناصر رئيس الاوكسا إجتماع مع السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية المصري والسفير أشرف سويلم سفير مصر في اثيوبيا .

كما استقبل الرئيس نانا اكوفو دانكوا ادو، رئيس جمهورية غانا اللواء أحمد ناصر

وتناول اللقاء التفاصيل والتحديات لدورة الالعاب الافريقية في نسختها الثالثة عشر المقامة باكرا غانا خلال شهر مارس المقبل، وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها رئيس الاوكسا برئيس جمهورية غانا والذي يدل على إهتمام دولة غانا بتنظيم الدورة.

وأوضح اللواءأحمد ناصر ان دورة الالعاب الافريقية 2027 والمتوقع استضافتها بمصر ستكون مختلفة تماماً وسنسعى لتكون جميع العابها مؤهلة لاولمبياد لوس انجلوس 2028.