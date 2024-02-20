محمد يوسف يكشف عن شخصيته في مسلسل " الحشاشين"

نشر الفنان محمد يوسف "أوزو" بوستر شخصيته في مسلسل الحشاشين حيث يجسد شخصية الملك "صهبان" وهي شخصية تاريخية من وحي الخيال ولكنها تمر بالعديد من الأزمات وتؤثر على المملكة بالكل وعلى أحداث المسلسل، مسلسل الحشاشين من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، يشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

وبجانب "الحشاشين" يستعد محمد يوسف لعرض مسلسله الجديد "وش الريح" للفنانة هند صبري والفنان إياد نصار، على الطيب، هدى المفتي، جومانة مراد وإخراج أحمد خالد موسى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، يقدم خلال المسلسل شخصية رجل يتعرض نجله للاختطاف وزوجته تنتحر وتقوم بدور زوجته الفنانة «بتول حداد» وخلال الأحداث يدخل في صراع كبير مع مذيع مشهور ويقدم الدور الفنان "أشرف زكي"، كما عرض له في الفترة الماضية مسلسل «على باب العمارة» وهو من بطولة حاتم صلاح، إخراج خيري سالم ويٌعرض الشهر المقبل على منصة "watch it" ويُقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "مغاوري" زوج أخت البطل حاتم صلاح الذي يطمع في ميراث زوجته وشقيقها.

أما عن آخر أعماله الرمضانية فقدم في شهر رمضان الماضي مسلسل "الحرب" الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2023 وهو من بطولة كلًا من أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، من إخراج أحمد نادر جلال.

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