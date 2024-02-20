الأمن يضبط المتهمة بواقعة اختطاف طفل بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) أنه أثناء تواجدها ببندر البدارى وبرفقتها (نجلها الرضيع) تقابلت مع إحدى السيدات (غير معلومة لها) ، وأوهمتها بقدرتها على صرف عبوات اللبن المُدعم لطفلها الرضيع من أحد مراكز الصحة ببندر البدارى.

وقامت بالتوجه صحبتها لذات المكان، وعقب وصولهم قامت تلك السيدة بإصطحاب الطفل والدلوف داخل المركز لصرف عبوات اللبن إلا أنها قامت بمغافلتها وغادرت وبرفقتها الطفل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط إلى تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبرفقتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وعللت ذلك لإنجابها طفل ووفاته دون إبلاغ زوجها؛ فقامت بخطف الطفل لإيهام زوجها بأنه نجلهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.