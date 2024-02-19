"خوري" خلال لقائه أمين مجلس الكنائس العالمي: نريد العمل سويا لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

التقى دكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم، الدكتور القس جيري بيلاي امين عام مجلس الكنائس العالمي والوفد المرافق له.

اطلع خوري الوفد على الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية من اجل الحفاظ على الوجود الفلسطيني المسيحي وبشكل خاص في القدس المحتلة، مشيرا الى التحديات الي يواجهها هذا الوجود جراء الغطرسة الاسرائيلية وعربدة المستوطنين والمحاولات المستمرة للسيطرة على املاك الكنائس، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

واضاف أن الاجراءات التي تلوح بها حكومة الاحتلال لفرضها خلال شهر رمضان ومنع المصلين من الدخول للمسجد الاقصى المبارك لاداء شعائرهم الدينية من شأنها ان تفجر الأوضاع.

تطرق اللقاء الى ما يتعرض له ابناء شعبنا في قطاع غزة من ابادة جماعية، مؤكدا ان إسرائيل تسعى جاهدة لتفريغ القطاع وتهجير السكان قسريا، مضيفا ان المجازر التي ترتكب بحق المدنيين راح ضحيتها اكثر من ٢٩ الف فلسطيني جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ، عدا عن التدمير الذي تعرضت له العديد من المستشفيات والمدارس والابنية السكنية ودور العبادة، محذرا من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة من منع وصول المساعدات الانسانية والتموينية والطبية الى النازحين، ما يهدد بمجاعة حقيقية وتفشي العديد من الامراض والاوبئة.

طالب رئيس اللجنة، بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتواصل مع كافة الاطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية لوقف حرب الابادة الاجرامية والفاشية على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية والمستمرة للمدن والقرى في الضفة الغربية، والسماح بادخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل فوري، والعمل على ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية، لاقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧.

اثنى خوري على الدور الذي يقوم به مجلس الكنائس العالمي والمواقف الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل استقبل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالدكتور القس جيري بيلاي أمين عام مجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، ضيفه، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل عل شعبنا الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته أكثر من مائة ألف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح.

وأكد الرئيس، ضرورة التدخل الفوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة القتل والاعتقال والتنكيل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأشاد ابومازن، بالجهود التي يبذلها اتحاد الكنائس العالمي لدعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ودوره الهام في إيصال معاناة المؤمنين في الأرض المقدسة للعالم، ومواصلة هذا الدور ليحل السلام في أرض السلام.

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