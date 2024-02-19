زعيم المعارضة الإسرائيلية: بن جفير "بلطجي" ويجب سحب الصلاحيات منه

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، بـ"البلطجي" مشددا على ضرورة سحب الصلاحيات منه قبل شهر رمضان.

وقال لابيد إن إسرائيل بحاجة إلى إعادة ثقة الجمهور في مستواها السياسي مضيفا "من أخفق لا يمكن أن يصلح".

ووجه لابيد انتقادات شديدة لإداء الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وقال إنها لا تفعل شيئاً غير العراك مع الأمريكيين وليس لديها خطط بشأن عودة المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة.

وأصدر نتنياهو اليوم الإثنين قرارا يسمح بحرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان، لكن دخول المسجد سيخضع لقيود حسب الظروف الأمنية.

وبالرد على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى، أكد مكتب نتنياهو: "اتخذ رئيس الوزراء قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة وفقا للظروف الأمنية حسبما يراه المختصون".

وتضع إسرائيل قيود على دخول المصلين، وتشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود على العمر، بهدف تفادي وقوع أعمال عنف.