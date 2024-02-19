حبس المتهمين بترويج المخدرات في القاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأرسلت النيابة المضبوطات الي المعمل الكيميائي وإحراز باقي المضبوطات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش ببولاق أبو العلا وروض الفرج والسلام ومدينة نصر .

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة بولاق أبو العلا، روض الفرج) وبحوزتهما (5,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

كما تم ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – دراجة نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات