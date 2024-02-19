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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بترويج المخدرات في القاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأرسلت النيابة المضبوطات الي المعمل الكيميائي وإحراز باقي المضبوطات.
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش ببولاق أبو العلا وروض الفرج والسلام ومدينة نصر .

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة بولاق أبو العلا، روض الفرج) وبحوزتهما (5,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .
كما تم ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – دراجة نارية).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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