مكتبة نجيب محفوظ الخاصة تنتقل إلى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

علق الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، على إهداء ابنة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ المكتبة الخاصة بوالدها لمكتبة الإسكندرية، قائلا: "إن نجيب محفوظ أديب عالمي وشهرته مؤكدة، وقدم أعمالا كثيرة جدًا في حياته وقدم نموذجا للحياة يجب أن نتعلم منه".

وأضاف "زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المكتبة ليست مجرد مجموعة من الكتب التي يقتنيها وإنما هي مكتبة الرجل الكبير الذي قدم نموذجا جميلا في الحياة وأعمالا متميزة وفاز بجائزة نوبل، موضحًا: "سنتعامل مع الأمر بهذا الشكل بأنها ليست مكتبة فحسب، وإنما سنحاول وضع هذه الكتب في إطار مفهوم عام يقدم كل تفاصيل حياة نجيب محفوظ".

وتابع: "سننتج فيلما خاصًا عن الأديب الراحل نجيب محفوظ، بجانب ركنا خاصا للكتب وسنعرض الصور وأي وثائق حصلنا عليها مع الكتب".

وأردف، مدير مكتبة الإسكندرية: "لا توجد وثائق كثيرة، ولكن ثمة شهادات تقدير وأشياء وجدناها بالصدفة داخل الكتب وسنقدم كل هذه الأشياء للجماهير بعد شهر، وكتب المكتبة تتسم بالتنوع الكبير ما بين القواميس المكتوبة بلغات مختلفة وكتب قديمة وحديثة، فقد كان نجيب محفوظ مغرما بالفلسفة، وبالتالي، فإن المكتبة بها اهتمام كبير بالفلسفة، بالإضافة إلى التاريخ وكان يحفظ الكتب بشكل رائع".