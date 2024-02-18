السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بحبس وتعذيب وقتل ابنته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بحبس وتعذيب وقتل ابنته عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وكان ذلك بأن كال لها المتهم الأول عدة ضربات بأداة اعتداء جاكوش، على رأسها وأماكن متفرقة من جسدها ما أدى إلى وفاتها، وذلك لاكتشاف الأب بإقامة نجلته علاقات غير شرعية مع أشخاص، وبراءة والدتها بدائرة مركز الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة السر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2013/39996 لجنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 83 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، باتهام كلا من أحمد ن أ، ونجلاء أ ع، 40 عاما، تعمل كوافير حريمي، ومقيمة بالجبل الأصفر مركز الخانكة، لأنهما في يوم 3 / 10/ 2022 قتلا الطفلة المجني عليها رنا أحمد نور الدين أحمد، 18 عامًا، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وكان ذلك بأن كال لها المتهم الأول عدة ضربات بأداة اعتداء جاكوش، استقرت برأسها وأماكن متفرقة من جسدها - بنية إزهاق روحها - فأحدثا إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، احتجزا الطفلة المجني عليها رنا دون وجه حق وعذباها بالتعذيبات البدنية التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا أداة جاكوش، دون مسوغ قانوني أو مبرر - من الضرورة المهنية أو الحرفية.