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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

بالصور.. نادي سينما الشباب بالإسكندرية يعرض 3 أفلام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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واصل نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام، وهى: "العالم الجديد" و"ولد" للمخرج محمد الكسار، و"لسه فيه فرصة" للمخرج عمر إبراهيم.

وأعقب عرض الأفلام ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي تمت خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد على.

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سينما إبداع احتفال فعاليات