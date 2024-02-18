برلماني: مصر لن تقبل التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين

قال النائب نادر الخبيرى ، عضو مجلس النواب، إن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أى مسمى، وأن هذا هو موقفها منذ اللحظة الأولى، وأن مصر قيادة وشعبا تتبنى القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها من خلال التهجير.



وانتقد النائب نادر الخبيرى، التصريحات التى تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.



وأكد النائب نادر الخبيرى ، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى وجه مخططات تهديد الأمن القومى، وأن مصر حريصة على إحياء مسار السلام بإخلاص، متابعا:" مصر قيادة وشعبا ترفض عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ مثل التهجير القسري باعتباره خط أحمر يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وأشار النائب نادر الخبيرى الي ان مصر ترفض المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستهداف كل أشكال الحياة ومنازلهم لضمان عدم عودتهم مجددا، ثم استهداف الجنوب في مرحلة لاحقة لدفعهم نحو الأراضي المصرية بسيناء، فى الوقت الذى تخوض فيه مصر معركة دبلوماسية بجدارة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط.