هند عبد الحليم تشارك في دراما رمضان بـ "غير صالح للنشر" 

تشارك الفنانة هند عبدالحليم في المسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر" المنتظر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

ويذاع المسلسل على راديو إنرجي ويجسد بطولته الفنان محمد سلام ويكتب له السيناريو والحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب ومن إخراج زهرة رامي.

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مشاركتها في مسلسل «أزمة منتصف العمر» الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه.

وقدمت هند عبد الحليم شخصية سلمي ضمن أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر، الذي دارت أحداثه حول، فيروز «ريهام عبد الغفور» التي تزوجت من رجل أكبر منها في السن بسبب ضغط والدتها وتنجب منه فتاة وهي "مريم" (رنا رئيس)، وخلال الأحداث تتزوج مريم من عمر "كريم فهمي" الذي يكبرها في العمر أيضا، تقع فيروز في حب عمر وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.