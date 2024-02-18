النائب محمد حلاوة يطالب بوضع أهداف واضحة لتنمية الصناعة

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أنه لابد أن يكون هناك أهداف واضحة لتنمية الصناعة، معقبا:" أولا إقامة الصناعة، بالإضافة إلى الهدف الذي حددت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 100 مليار دولار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. واضاف رئيس لجنة الصناعة قائلا نريد ان نسمع خطة وزير الصناعة لتنفيذ الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل المصانع، مشددا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر . من جانبه قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة إبدأ قدمت حلول كثيرة للمنظومة الصناعية فى مصر، وأسفر عنها العديد من المبادرات الاخرى على سبيل المثال: مبادرة "معدتك شركتك"، وغيرها من المبادرات المتنوعة. وأوضح نائب التنسيقية، أن مبادرة ابدأ تساهم في حل العديد من المشاكل الصناعية التي تواجه الدولة، متسائلًا عن متى يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة؟، خاصة ونحن بانتظارها تنفيذها منذ قرابة العام وطالب النائب بخطة إزالة التحديات الصناعية التي تواجهها مصر وذلك من خلال إدارة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بكفاءة عالية