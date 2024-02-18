احتفالات شهر رمضان المبارك.. الصيام والعبادة والتقاليد

تبدأ احتفالات شهر رمضان في اليوم الأول من شهر رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر، حيث يخضع المسلمون للصيام يوميا من الفجر حتى غروب الشمس.

و يعتبر الصيام من العبادات الأساسية ويتضمن الامتناع عن الطعام والشراب .

وفي مصر تشهد احتفالات شهر رمضان تقاليد وعادات مميزة وهي : - التزام بالصيام: يعتبر الصيام واحدا من أهم العبادات في شهر رمضان، ويتميز المصريون بالالتزام الشديد بهذه الفريضة.

ويتوقف العمل في معظم المؤسسات والشركات خلال أوقات الإفطار لتسهيل قضاء الوقت مع العائلة وتناول وجبة الإفطار.

الطعام والحلويات

تعتبر الوجبات والحلويات المصرية الشهيرة جزءًا لا يتجزأ من احتفالات رمضان في مصر و يتم تحضير وجبات إفطار متنوعة تشمل المأكولات المصرية التقليدية مثل الفول والطعمية والفتة والكشري والملوخية.

وتزداد المائدة أيضًا بتشكيلة واسعة من الحلويات مثل القطايف والمعمول والمهلبية والكنافة.

السحور المشترك

يعتبر تناول وجبة السحور المشتركة أحد التقاليد المصرية في رمضان. يتجمع أفراد العائلة والأصدقاء لتناول وجبة السحور معًا قبل بدء الصيام.

هذا الوقت يمنح الفرصة للتواصل والاستمتاع بالأجواء العائلية وتبادل الأحاديث الودية.

الأسواق الرمضانية

ويشهد شهر رمضان في مصر تواجد الأسواق الرمضانية التي تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع التقليدية والحرف اليدوية، وتتميز هذه الأسواق بالحيوية والأجواء المرحة، حيث يشتري المصريون الهدايا والأطعمة والملابس الجديدة للاحتفال بعيد الفطر