المحامين: السيسي عمل على تمكين الشباب في العديد من المحافل

قال عمرو الحوي، أمين عام مساعد نقابة المحامين بشمال القليوبية، وأمين عام حزب الوفد بالقليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على تمكين الشباب في العديد من المحافل، من خلال تعيين الشباب كرؤساء مدن ومراكز ومعاونين للمحافظين، مشددًا على ضرورة أن تثق النقابة في شباب المحامين، لأن لديهم قدر كبير من المسؤولية، وهم أكثر محامين يتلمسون المشاكل التي تواجه المحامين، موجهًا رسالة للمحاميين قائلًا:" ثقوا في شباب المحامين خلال الانتخابات المقبلة في نقابة المحامين".

وتابع "الحوي" خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه دليل على أن الرئيس السيسي ينحاز لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف لتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن التجار يستغلون الأزمة الحالية لتخزين السلع، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، مشددًا على ضرورة أن يقف التجار بجانب الدولة خلال الأزمة الحالية، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية ذات طابع عالمي، وليست محلية.



