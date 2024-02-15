تعرف على مواجهات دور الثمانية بدوري رجال الكرة الطائرة

أجريت اليوم الخميس قرعة دور الثمانية لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.
كانت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة قد أسدل الستار عليها أمس و أسفرت عن تأهل كل من الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول.
بينما تأهلت فرق بتروجت و ايسترن كومباني و الاتحاد السكندري و طلائع الجيش في التصنيف الثاني.
وأسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الذي سيقام بنظام بيست أوف 3 عن المواجهات التالية :
سموحة × بتروجيت
سبورتنج × الاتحاد السكندري
الاهلى × ايسترن كومباني
الزمالك × طلائع الجيش.
دور الثمانية سيقام بنظام بيست أوف ٣ أيام ( ١٩ و ٢١ فبراير الجاري) على صالة اتحاد الشرطة وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام ٢٢ من الشهر ذاته.
يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.