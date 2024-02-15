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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على مواجهات دور الثمانية بدوري رجال الكرة الطائرة

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أجريت اليوم الخميس قرعة دور الثمانية لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.
كانت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة قد أسدل الستار عليها أمس و أسفرت عن تأهل كل من الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول.

بينما تأهلت فرق بتروجت و ايسترن كومباني و الاتحاد السكندري و طلائع الجيش في التصنيف الثاني.

وأسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الذي سيقام بنظام بيست أوف 3 عن المواجهات التالية :

سموحة × بتروجيت
سبورتنج × الاتحاد السكندري 
الاهلى × ايسترن كومباني 
الزمالك × طلائع الجيش.

دور الثمانية سيقام بنظام بيست أوف ٣ أيام ( ١٩ و ٢١ فبراير الجاري) على صالة اتحاد الشرطة وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام ٢٢ من الشهر ذاته.


يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.

بتروجيت سموحة ايسترن كومباني دوري رجال الكرة الطائرة