تعرف على مواجهات دور الثمانية بدوري رجال الكرة الطائرة

أجريت اليوم الخميس قرعة دور الثمانية لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.

كانت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة قد أسدل الستار عليها أمس و أسفرت عن تأهل كل من الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول.

بينما تأهلت فرق بتروجت و ايسترن كومباني و الاتحاد السكندري و طلائع الجيش في التصنيف الثاني.

وأسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الذي سيقام بنظام بيست أوف 3 عن المواجهات التالية :

سموحة × بتروجيت

سبورتنج × الاتحاد السكندري

الاهلى × ايسترن كومباني

الزمالك × طلائع الجيش.

دور الثمانية سيقام بنظام بيست أوف ٣ أيام ( ١٩ و ٢١ فبراير الجاري) على صالة اتحاد الشرطة وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام ٢٢ من الشهر ذاته.



يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.