تعرف على أكثر العلاقات العاطفية توافقًا بين الأبراج

يُعد عيد الحب هذا العام فرصة مميزة للتعرف على الأبراج الأكثر توافقًا وجدية، مما قد يُساعدك في اختيار شريك الحياة المُناسب.

فهناك عددًا من الأبراج الموافقة فيما بينها، وهي كالتالي:

الميزان:

الرجل: رومانسي ولأنه رومانسي فقد يستغل طابعه الهادئ في أن يشعر شريكه بالدفء والحنان

أما المرأة: رومانسية وبرغم ذلك لا تقع في أي علاقة عاطفية بسهوله إذ أنها تفضل أن تأخذ وقت كافي لتختبر مشاعرها:

- الأبراج الأكثر توافقا معه الأسد والجوزاء

1- الأسد

علاقة ناجحة يشوبها قدر من الإثارة والجاذبية ويتجلي هذا الانسجام في الاستقرار بين الطرفين.

2- الجوزاء

علاقة رائعة تتركز في الإعجاب المتبادل والحيوية ولكن مع تقلب المزاج من قبل الجوزاء قد تنتهي العلاقه أو يشوبها توتر.

الجدي:

يعني الاستقلاليه وتحسين الأهداف ورجل الجدي في الحب، يحب بجدية ولا يتلاعب بالمشاعر وملتزم بحبه لشريكه، أما امرأة الجدي في الحب ملتزمه وصادقه في حبها وجريئة وعقلانية.

وعن الأبراج التي تتوافق معه: الجدي والثور والعذراء، وعلاقتهم متينة وقوية كلاهما يعمل جاهدا علي تحقيق رغبات الأخر وعلى ذلك فالعلاقة قوية ورائعة.

والجدي والعذراء علاقة في غاية من التوافق لأن كلاهما يتصفان بالرومانسية والعاطفة، فضلا عن احترامهما للأخر.

الدلو

الحب عند برج الدلو حساسية شديدة، واستقلالية ووضوح مع شريك الحياة.

فالحب عند رجل الدلو: يمتلك ذكاء عاطفي، من خلال ذكائه يصل الي المشاعر العميقة لدي شريكة وقد يبدي ذكاءه مع شريكة في تسامحه معه.

الحب عند امرأة الدلو :التعبير عن مشاعرها باستقلالية وذكاء ورقة.

الأبراج التي تتوافق معه: القوس والجوزاء.

الدلو والقوس: يشكلان ثنائي ناجح إذ أن كلاهما يحافظ علي استقلالية الاخر وهذه الاستقلالية تتجلى من خلال انفتاح كلاهما علي الأخر.

الدلو والجوزاء: علاقة قوية بها قدر من التوافق والجاذبية حيث أن كلاهما يشتركون في صفات ابداعيه وبها جاذبية تقرب بينهما

الحوت

الحب في برج الحوت رومانسي من الدرجة الأولي يحمل كل معاني الحب فضلا عن انه حب بدون شروط، ذلك لأن الحب عنده هو إشباع لحاجاته الخاصة بالمشاعر ولذلك هو غير مشروط.

رجل الحوت في الحب: مخلص ورومانسي وتسامح وخجول وحساس جدا.

امرأة برج الحوت في الحب: حساسة وعاطفية خجولة وتملك جاذبية عالية.

الأبراج التي يتوافق معها: الثور والسرطان والعقرب.

الحوت والثور: علاقه قويه يشوبها احساس عال بالرومانسية اذ يجذب كل منهما الآخر وذلك لأن كليهما يملك إحساس عالى.

الحوت والسرطان: ثنائي رائع واتحاد قوي فالحوت يجد الحماية من السرطان والسرطان يجد الدفء والحنان من الحوت.

الحوت والعقرب

الحوت والعقرب: علاقة قوية تهدف للاستمرار فكلاهما ثنائي رائع، حيث إن العقرب يمد الحوت بالقوة والحوت يمده بالحنان والرقة.

ختامًا: نرجو بهذه السطور أن نكون عرضنا علي أثر ذكري عيد الحب وفي عيده أكثر العلاقات الجديه في الزواج والحب، فابحث عزيزي القارئ عما يوافقك من هذه العلاقات، حتي تحقق السعادة.