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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية

المتهمين
المتهمين
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وربة منزل بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة – أكلاشيهات - الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير - 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 4 كارنيهات "مزورين") 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

وزارة الداخلية قطاع الامن العام تزوير المحررات الرسمية