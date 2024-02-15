محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توجيهات اليوم الخميس لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وخاصة خلال يومى الخميس والجمعة ١٥ و ١٦ فبراير الجارى، نتيجة منخفض جوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد .

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، ومرافق الكهرباء و المياه والصرف الصحى و الطرق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، موجها بمتابعة تطهير مخرات السيول، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين وقائدى المركبات، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخى الحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة .



421872420_834063435154472_5167121336283854784_n