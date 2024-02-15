ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توجيهات اليوم الخميس  لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وخاصة خلال يومى الخميس والجمعة ١٥ و ١٦ فبراير الجارى، نتيجة منخفض جوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد .
وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، ومرافق الكهرباء و المياه والصرف الصحى و الطرق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، موجها بمتابعة تطهير مخرات السيول، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين وقائدى المركبات، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخى الحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة .
 

421872420_834063435154472_5167121336283854784_n
421872420_834063435154472_5167121336283854784_n
الاحوال الجوية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية تطهير مخرات السيول درجة الاستعداد