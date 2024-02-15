ما هو الريتنول والتريتينوين والفرق بينهما؟

هناك الكثير من مواد التجميل المستخدمة للجلد والبشرة والتي تساعد على اصلاح الكثير من المشاكل ومن المواد المتداول استخدامها مؤخرا هي الريتنول والتريتينوين ولا يعرف الكثير من الناس الفرق بينهما لمعرفة ما المادة المناسبة التي تحتاج إليها البشرة للحصول على أكبر استفادة وتبرز "البوابة نيوز" الفرق بين كل منهما وتأثير كل منهما على البشرة.

الريتنول

من المواد التي تنتمي لمجموعة الرتينويدات وتعتبر المادة مصدر لفيتامين أ، وتستخدم في علاج مشاكل البشرة منها حب الشباب، أثار حب الشباب، تحسين شكل المسام، تأخير ظهور التجاعيد، تقليل الخطوط التي ظهرت بالفعل، ولا يمكن استخدامه بدون وصفة طبية واتباع بعض الارشادات.

التريتينونين

من المواد التي تنتمي لنفس مجموعة الريتنول ويعتبر مصدر لفيتامن أ أيضًا، ولكن له تأثير أقوى من الريتنول ويعمل على تقشير البشرة بشكل قوي لذلك يعالج التصبغات واثار الحبوب وتحتاج استخدامه استشارة طبية ومتابعة مع طبيب جلدية.

فوائد الرتينويدات المادة الفعالة في كل مستحصر

علاج حب الشباب.

علاج التصبغات.

علاج أثار حب الشباب.

تقليل شكل المسام الواسعة.

تقليل من شكل الخطوط في البشرة.

تأخير ظهور التجاعيد.

كيف تحدد استخدامك من المادتين؟

الريتنول علاج مناسب للخطوط والتجاعيد اكثر من فاعليته مع حب الشباب ويكون على شكل كريم او سيروم.

أما التريتينوين يكون مهم اكثر في علاج حب الشباب ويكون على شكل كريم او سيروم.



نصائح لاستخدام مشتقات الرتينويدات

وتختلف مدة الاستخدام على حسب الهدف من استخدامه ولكن لا يجب استخدامه اقل من 12 اسبوع لعلاج التصبغات ومن 12 لـ20 اسبوع لاعلاج التجاعيد، وعلاج حب الشباب يحتاج 8 اسابيع أم علاج اثار حب الشباب يحتاج فترة اطول من كل تلك الفترات.

ان يكون الاستخدام يوميا بعد اختبار البشرة لتحمل المادة الفعالة.

ان يكون الاستخدام في اليل وفي الظلام التام قبل النوم.

ضرورة وضع واقي شمس يوميا في الصبح وعند الخروج.

عدم التعرض للشمس المباشرة خلال فترة الاستخدام.

عدم وضعه في محيط العين وحول الأنف والفم لانها قد تسبب الجفاف والالتهاب والحكة.

قد تزداد الحبوب في الوجه أول ايام الاستخدام وهو من يقوم بعلاجها ايضا لذلك لا تتوقف عن الاستخدام في هذه الحالة.