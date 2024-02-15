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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

توافق مصري برازيلي على إطلاق مرحلة بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توافق مع رئيس البرازيل لولا دا سيلفا على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين وثم إطلاق مرحلة بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأضاف "السيسي"، في مؤتمر صحفي مع نظيره البرايزيلي لولا دا سيلفا، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية: "يجب أن أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وأرحب بالرئيس وأشكره على وجوده في مصر وإرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة".

وتابع رئيس الجمهورية في حديثه لنظيره البرازيلي: "أسجل تقديري واحترامي الكبير لشخصكم وسعيد بالزيارة وساكون سعيدا بشكل أكبر أثناء زيارتي للبرازيل".

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