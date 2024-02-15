عضو "الصناعات الكيماوية": انعكاسات اقتصادية هامة لزيارة أردوغان وملف الصناعة في الصدارة

أكد احمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مشيرا إلى أن التركيز على الاستثمار الصناعي بين البلدين سيكون له مردود إيجابي في ملف الصناعة وفي جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.

وقال احمد إسماعيل صبره، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر: “إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وتجارية مهمة تحقق مصلحة مشتركة لاقتصادي البلدين”.

كما أكد أن الاستثمارات التركية من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري بأكثر من 2.5 مليار دولار أغلبها في المجال الصناعي وخاصة في قطاعات (الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير)، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين.

وطالب بضرورة جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث انعكاسات اقتصادية هامة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، من بين هذه الانعكاسات تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تعزيز الاتفاقيات الحالية، مما يعزز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وكذلك تعزيز السياحة فإن زيارة أردوغان قد تسهم في تحسين العلاقات وتعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين بالإضافة الي التعاون في مشاريع البنية التحتية مثل النقل والطاقة والمياه الامر الذي يمكن أن يؤدي إلى فرص جديدة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين، بخلاف تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي في إطار المصالح الاقتصادية المشتركة أو المشاريع الإقليمية الأخرى.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وعن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023، شملت: “المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية”.

اما الواردات السلعية من تركيا فقد سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023؛ إذ بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.

كما تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.