"واشنطن بوست": شركاء أمريكيون وعرب يعدون جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية

تعد الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب خطة مفصلة لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا" لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها الخميس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإعلان عن الاتفاق قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف أولي لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وخلال هذا التوقف، المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل، ستعلن الولايات المتحدة عن الاتفاق، واتخاذ خطوات أولية نحو تنفيذه، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.

ومع ذلك، يقول التقرير إنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.

وتتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل سابقا ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية وسلطات أمن وحكومة مشتركة للضفة الغربية وغزة.

ويأمل الشركاء الأمريكيون والعرب في إقناع إسرائيل بالضمانات الأمنية والتطبيع مع الدول العربية.