استقرار سعر الدولار بداية تداولات اليوم الخميس 15 فبراير 2024

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 استقرارًا ملحوظًا، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة الرسمية العاملة في سوق الصرف المصرية، بينما تسيطر حالة من الاضطراب والارتباك على السوق السوداء للدولار وذلك نتيجة الضربات الأمنية القوية الأخيرة لملاحقة تجار العملة، مما أدى إلى تراجع العملة الخضراء في السوق الموازية بشكل مفاجئ خلال بداية تعاملات اليوم اليوم الخميس 15 فبراير 2024.

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي اليوم عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي للعملات، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 42 و45 جنيه.