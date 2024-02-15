فلسطين.. إصابة مواطنين اثنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات وسط مدينة رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة مواطنين اثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله.

شنت اليوم، طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي على مجمع ناصر الطبي، ونتج عن ذلك، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بقسم العظام داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وقام الاحتلال منذ صباح اليوم، بحملة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، من شارع عصيرة شمالًا، كما داهم جنود الاحتلال عمارة سكنية في شارع السكة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام المدينة، أطلق خلالها الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على المواطنين.

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، اقتحم الاحتلال المدينة بأعداد كبيرة، مزودين بعدد من الآليات العسكرية، ونشر الاحتلال جنوده في حي النقار وفي غرب المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال، اليوم الخميس، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعدة آليات عسكرية وعدد كبير من الجنود وانتشروا وسط المخيم، وفي عدة أحياء، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة بيتونيا غرب رام الله، تجولت آليات الاحتلال في شوارع البلدة بعد اقتحامها، واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة، أطلق الاحتلال الأعيرة النارية وقنايل الصوت خلالها.