حسين كامل: «مبادرة شبكة المدن العالمية» تتضمن اختيار 15 مدينة مصرية خالية من النفايات

صرح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة الأسبق والمرصد المصري للتقنيات البيئية، أن الدولة تسعى إلى نشر المشاريع الصديقة للبيئة كمشاريع التخصيب بمياه صرف الأحواض السمكية للمزروعات التي أثبتت التجربة أنها محملة بالمخصبات الطبيعية، بالإضافة إلى المشاريع التى تستهدف إعادة تدوير المياه المستعملة ليصبح الناتج صفر فاقد المياه.

وأشار في تصريح خاص، أنه قد وقع الاختيار على أحد المشاريع البيئية والتى يدعى الكرام باعتبارها مشروع صديق للبيئة ويعتمد التجربة والملاحظة للاستفادة من المدخلات بتدوير المخرجات مثلما يحدث في التخصيب بمياه صرف الأحواض السمكية للمزروعات التي أثبتت التجربة أنها محملة بالمخصبات الطبيعية إضافة إلى الاستفادة القصوى بالمياه من خلال تدويرها بحيث يصبح صفر فاقد للمياه.

ولفت بأنه تم عقد ندوة بيئية تحمل عنوان مبادرة شبكة المدن العالمية (صفر نفايات) من اجل التعرف على تجربة مؤسسة الكرام البيئية وما لديها من امكانيات وما تحتاجة لوضعها، وذلك ضمن مبادرة اختيار ١٥ مدينة خالية من النفايات والتخلص منها بالطرق المثلى واستكمال ما تحتاجه سواء كان استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الوقود والغاز للتقليل من الاحترار.



وفى كلمته بندوة " صفر نفايات" أكد النائب الطاهر سليم عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالتوعية والتثقيف البيئي يجب أن يكون على قمة أولويات المجالس النيابية فى مصر، وأن يقوم النواب فى دوائرهم بتكثيف اهتمامهم بالتعاون مع مراكز الشباب والمدارس والمصانع وكافة المنشآت الحكومية والخاصة وحتى الأسواق التى تقع فى دوائرهم، وأن يكون التثقيف والتوعية على أسس علمية وتطبيقية سليمة وتتناغم مع ذات المفاهيم التى أكدت عليها ندوة المرصد المصرى لتكنولوجيا البيئة في الفيوم من خلال محاضرة الدكتور أحمد كامل حجازى رئيس اللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد الطبيعية ، والتركيز على الأطفال والنشء لقدرتهم على الاستيعاب والتطبيق.

وأشار النائب الطاهر سليم، إلي ضرورة تكثيف الندوات والمؤتمرات التى تتبنى التثقيف البيئي بالتنسيق مع التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة والمحافظات والأحياء والمجالس القروية وأمانات الأحزاب

لافتا بان هناك دور فى غاية الأهمية لأمانات المرأة فى الدوائر خاصة فى توعية ربات البيوت فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه وترشيد الطاقة والفرز من المنبع للمخلفات المنزلية ليسهل تعظيم الإستفادة والتخلص الآمن منها.

وعقب خالد مبارك – الأمين العام للمرصد المصرى لتكنولوجيا البيئة بقوله:إن المرصد سيستثمر ما جاء بمحاضرة الدكتور أحمد حجازى خاصة تطبيق أفضل الأساليب العلمية وتوظيفها على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة بعقد العديد من الفعاليات المعنية بالتوعية البيئية والتثقيف البيئي فى العديد من محافظات مصر،وتشمل الندوات والزيارات الميدانية للمدن والمراكز والأحياء والنجوع.

وأضاف الكاتب الصحفي خالد مبارك أن المرصد المصري لتكنولوجيا البيئة، سيتبني استراتيجية متكاملة تشمل التوعية والتثقيف فى كل مجالات البيئة ومنها نوعية البيئة بصفة عامة وتلوث الهواء والماء والمجارى المائية والتربة، وترشيد الطاقة، والارتقاء بالمستوى التوعوي والتثقيفي لدى المواطنين خاصة فيما يتعلق بالتراث الطبيعى المصرى المتفرد فعلى سبيل المثال لا الحصر من غير المعقول أن لا يكون معظم أفراد المجتمع المصرى على غير علم بعناصر محميات مصر الطبيعية وأن الديناصورات والحيتان عاشت على أرضها منذ عشرات الملايين من السنين، وأن مصر بها مواقع لامثيل لها فى العالم خاصة المحميات الجيولوجية كالدبابية بالأقصر.