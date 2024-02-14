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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد
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سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال سوسيداد الإسباني، المقامة حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، حيث أهدر نجوم الخصمين أكثر من فرصة للتهديف.

وكانت كرة ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد الأبرز في شوط المباراة الأول، إذ اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 45.

وبدأ باريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - دانيلو بيريرا - ماركينيوس - بيرالدو

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.

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