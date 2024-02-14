محافظ المنوفية يكلف وفيق عبدالسلام رئيسا لتلا ودراز لسرس الليان

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، قرارًا رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٤ تضمن تكليف وفيق حسن عبد السلام مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

كما شمل القرار نقل سالم الجندي نائب رئيس مدينة سرس الليان للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وكذا نقل رؤساء الوحدات المحلية لمدن تلا وسرس الليان لديوان عام محافظة المنوفية.

جاء ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية علي الارتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة والدفع بكوادر جديدة قادرة علي الارتقاء بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات.