ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يجهز زياد كمال لمباراة الإسماعيلي بالدوري

جوزية جوميز مدرب
جوزية جوميز مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجهز مدرب الزمالك جوزية جوميز، زياد كمال لاعب الفريق من الإصابة، وذلك للحاق بمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز . 

ويخوض زياد كمال تدريبات تأهيلية من أجل التعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا . 

كان الزمالك قد واصل تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الإسماعيلي، حيث عقد مدرب الفريق جلسة تحفيزية مع اللاعبين، مع توجيه بعض التعليمات لتنفيذها . 

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية مع التدريبات الفنية وذلك للوصول إلى مستوى بدني وفني مميز قبل موقعة الدارويش المرتقبة بالدوري .

الزمالك جوزيه جوميز زياد كمال الإسماعيلي أيمن مصطفى