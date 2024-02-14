مدرب الزمالك يجهز زياد كمال لمباراة الإسماعيلي بالدوري

يجهز مدرب الزمالك جوزية جوميز، زياد كمال لاعب الفريق من الإصابة، وذلك للحاق بمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويخوض زياد كمال تدريبات تأهيلية من أجل التعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا .

كان الزمالك قد واصل تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الإسماعيلي، حيث عقد مدرب الفريق جلسة تحفيزية مع اللاعبين، مع توجيه بعض التعليمات لتنفيذها .

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية مع التدريبات الفنية وذلك للوصول إلى مستوى بدني وفني مميز قبل موقعة الدارويش المرتقبة بالدوري .