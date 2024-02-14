ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من إحدى المدارس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من إحدى المدارس، برئاسة الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس، والمهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، كما ضم الوفد طلبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.

رحب قداسة البابا بضيوفه وحرص على التعارف بهم جميعًا، وألقى عليهم كلمة أشار فيها إلى أهمية مصر وعظمتها من الناحية التاريخية ومن كافة النواحي.

كما أشار قداسته إلى أهمية التعليم وقيمة الجد والاجتهاد في كل مراحل الحياة، ثم أجرى قداسته حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين واستمع إلى أسئلتهم وأجابها.

وقدمت الدكتورة شاهيناز شحاتة درع المدارس لقداسة البابا، ثم وزع قداسته عليهم الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية.

424742645_796519899186667_1158609043805874128_n
424742645_796519899186667_1158609043805874128_n
424976718_796519799186677_6443056779802934282_n
424976718_796519799186677_6443056779802934282_n
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة مصر اهمية التعليم الهدايا التذكارية